Филатов анонсировал снижение тарифов на отопление для жителей Днепра на 10%

По словам мэра, он уже дал поручение обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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«Вместе с профильной комиссией горсовета по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства я выступил с такой инициативой и уже дал соответствующее распоряжение обратиться к НКРЕКУ. У нас есть достаточная (финансовая) «подушка». Обещаю всем жителям Днепра, что в ближайшее время, после того, как мы согласуем это с НКРЕКУ, тарифы в городе на отопление снизятся на 10%», – заявил Борис Филатов во время брифинга 20 октября.

Кроме того, по словам главы Днепра, планируется разработать механизм целевой адресной помощи населению, которое будет получать компенсацию из городского бюджета для оплаты за тепло.