186 руководящих ющенковцев проголосовали за ”тройственный союз”

Партия "Народный Союз Наша Украина" поддержала создание коалиции с Блоком Тимошенко и Соцпартией. Такое решение было принято в среду на заседании совета НСНУ, сообщили "Украинской правде" участники заседания.

Руководящий орган НСНУ, который состоит из 186 человек, проголосовал за проект протокола о создании коалиции, которая предусматривает участие трех сил – блоков Тимошенко, "Наша Украина" и СПУ.

На голосование выносилось, что протокол о коалиции открыт для подписания другими силами, избранными в парламент (Партия регионов и КПУ), но это решение не прошло.

Принятый проект протокола (полный текст смотрите ниже) предусматривает, что три силы создают "коалицию демократических сил" для реализации "программы президента Виктора Ющенко".

Также совет НСНУ поручил Юрию Еханурову и Роману Бессмертному провести переговоры с Тимошенко и Морозом по согласованию программы действий коалиции.

Совет НСНУ проголосовал и за проект программных основ коалиции, который будет вынесено на переговоры с Тимошенко и Морозом.

Украинская правда