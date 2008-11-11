Яценюк думает, что завтра его снова попытаются снять

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что некоторые политические силы завтра снова поднимут вопрос о его отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед закрытием пленарного заседания ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он удивлен позицией тех политических сил, которые именно сегодня инициировали рассмотрение этого вопроса. В частности, председатель ВР отметил, что он не понимает, почему именно эти политические силы не приняли участия в голосовании.

«Никто ни у кого бюллетени не вырывал, не рвал, как это было при назначении председателя ВР, и были все возможности набрать соответствующее количество голосов. Думаю, конечно, что этот вопрос не будет снят с повестки дня», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он призвал депутатов прекратить политические интриги и аферы. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что любые голосования должны проходить законным образом. «А сегодня задача была абсолютно понятной – похоронить украинский парламент и похоронить вместе с парламентом украинскую демократию. Одним образом не могли пойти на выборы, так давайте другую формулу выдумаем», - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что вопрос о его отставке, вероятнее всего, будет поднят завтра.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали депутаты фракции НУ-НС.

Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР. В частности, они предлагали голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования при помощи системы «Рада».

Однако в ВР состоялось голосование бюллетенями по отставке председателя парламента. Счетная комиссия признала его не состоявшимся.

По словам заместителя председателя Счетной комиссии Владимира ВЯЗИВСКОГО, Комиссия установила, что бюллетени получили 109 народных депутатов, а участие в голосовании приняли 108. При этом 2 бюллетеня признаны недействительными.

Согласно регламенту ВР голосование признается состоявшимся, если бюллетени взяли по меньшей мере 226 народных депутатов.

В то же время первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что ПР намерена завтра настаивать на отстранении председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА от ведения заседаний парламента.

Депутат также отметил, что сегодняшнее голосование бюллетенями за отставку спикера является незаконным. По словам А.ЕФРЕМОВА, не может Счетная комиссия, в заседании которой не было кворума, принимать какие-либо решения.

Решение о голосовании бюллетенями было принято единогласно на заседании Счетной комиссии, сообщил заместитель председателя Счетной комиссии. По словам В.ВЯЗИВСКОГО, на заседании комиссии присутствовали 10 из 20 членов, однако такого количества достаточно для принятия решения.