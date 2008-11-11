Ющенко и Качинский обменялись мнениями о ситуации в своих странах
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ мировой финансовый кризис и пути преодоления его последствий для национальных экономик.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, встреча В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКОГО состоялась в рамках однодневного рабочего визита Президента Украины в Польшу по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польского государства.
Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Главы государств обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в своих странах.
Президент Польши подтвердил украинской стороне свое участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Голодомора в Украине.