Яценюк говорит, что регионалам удалось его удивить
«Если есть 226 голосов, то они есть...»
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК опровергает заявления о нелегитимности процедуры сегодняшнего тайного голосования за его освобождение от занимаемой должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.
По словам спикера, это больше политическая, а не юридическая дискуссия.
А.ЯЦЕНЮК сказал, что «если есть 226 голосов, то они есть», отметив, что, наверно, у инициаторов голосования просто нет реальных голосов в поддержку своего предложения.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, он был удивлен позицией тех фракций, которые инициировали голосование, однако сами же не приняли в нем участия.
Вместе с тем спикер считает, что этот вопрос не будет снят с повестки дня работы парламента. Он призвал инициаторов его отставки решить этот вопрос исключительно законным способом в соответствии с регламентом Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали депутаты фракции НУ-НС.
Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР. В частности, они предлагали голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».
Однако голосование проходило с помощью бюллетеней. Счетная комиссия ВР признала голосование не состоявшимся, поскольку в нем приняли участие недостаточное количество депутатов.