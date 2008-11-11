Яценюк говорит, что регионалам удалось его удивить

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК опровергает заявления о нелегитимности процедуры сегодняшнего тайного голосования за его освобождение от занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам спикера, это больше политическая, а не юридическая дискуссия.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что «если есть 226 голосов, то они есть», отметив, что, наверно, у инициаторов голосования просто нет реальных голосов в поддержку своего предложения.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он был удивлен позицией тех фракций, которые инициировали голосование, однако сами же не приняли в нем участия.

Вместе с тем спикер считает, что этот вопрос не будет снят с повестки дня работы парламента. Он призвал инициаторов его отставки решить этот вопрос исключительно законным способом в соответствии с регламентом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали депутаты фракции НУ-НС.

Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР. В частности, они предлагали голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».

Однако голосование проходило с помощью бюллетеней. Счетная комиссия ВР признала голосование не состоявшимся, поскольку в нем приняли участие недостаточное количество депутатов.