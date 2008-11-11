Яценюк думает, что после него свергнут Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что в случае результативного голосования за его отставку следующим шагом может стать инициатива по отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Я не исключаю, что следующим шагом может стать отставка правительства и назначение неконституционного технического правительства», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, все политические силы, которые хотят его отставки, хорошо понимают, что парламент без главы недееспособен. И именно на то, чтобы сделать его таким, направлено сегодняшнее голосование, считает спикер.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что если не будет избран новый председатель ВР, то парламент будет недееспособным и пойдет на досрочные выборы другим путем, чем предлагалось до этого.

Кроме того, он отметил, что сегодняшнее голосование за включение в повестку дня вопроса о его отставке стало результативным только благодаря голосам депутатов от партии «Единый центр».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что с первого раза эта инициатива не была поддержана депутатами. Однако после этого состоялись переговоры и, кроме депутатов фракций Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, инициативу по его отставке поддержали депутаты от партии «Единый центр», которые входят во фракцию «НУ-НС».

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что накануне вопрос о его отставке не поддерживали ни Президент, ни НУ-НС, ни БЮТ. «Поэтому те игроки, которые пытаются самостоятельно играть в игру, главное – чтобы не проиграли потом», - сказал председатель ВР.

Отвечая на вопрос, отвечает ли действительности информация о том, что в случае своей отставки А.ЯЦЕНЮК может возглавить Секретариат Президента, он сказал: «Пока что отставка не принята... По поводу моей дальнейшей работы, то при любых обстоятельствах я пойду своим путем».

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности главы ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали депутаты фракции НУ-НС.

Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР. В частности, они предлагали голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».

Со слов лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО, депутаты от БЮТ заблокировали трибуну парламента, пытаясь не позволить провести голосование за отставку председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА с нарушением регламента.

«Депутаты от БЮТ не блокируют трибуну, а выстроились в очередь за бюллетенями», – отметил И.КИРИЛЕНКО.

Он также призвал депутатов других фракций «выстраиваться в очередь за бюллетенями» и проводить голосование за отставку председателя ВР так, как это предусмотрено регламентом.