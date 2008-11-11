ГПУ возбудила дело относительно председателя Госкомзема – СМИ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и служебного подлога главой Государственного комитета по земельным ресурсам Владимиром ВОЕВОДИНЫМ.

Об этом пишет газета «Дело» (№206 (720) за 11 ноября 2008 г.) со ссылкой на министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА.

В Генпрокуратуре УНИАН подтвердили факт возбуждения дела.

Сам В.ВОЕВОДИН сообщил газете, что сейчас находится на больничном.

По его информации, нападки на него начались после попыток навести порядок с выделением земли в столице и Киевской области.

«Все мои проблемы начались после того, как я словил ворюгу», – заявил В.ВОЕВОДИН, уточнив, что «ворюгой» является глава Киево-Святошинского районного управления земельных ресурсов Вадим ЛИТВИН, который долгое время возглавлял областной штаб «Нашей Украины».

В.ВОЕВОДИН утверждает, что в июне 2008 г. В.ЛИТВИН бесплатно выделил «Агрокомбинату «Хотивский» почти 78 га государственной земли в селе Лесники Киево-Святошинского района. Минимальная рыночная стоимость этого участка составляет 1,3 млрд. грн. Дальнейшая проверка Киевской областной прокуратуры по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО установила, что во время проведения этой сделки были нарушены все законы Украины, ведомственные инструкции и распоряжения.

Кроме того, отметил В.ВОЕВОДИН, В.ЛИТВИН выдал упомянутому предприятию 26 государственных актов на права собственности. «Эти акты были оформлены на подставных лиц», – утверждает глава Госкомзема. Также он отметил, что было изменено целевое назначение этой земли.

В свою очередь, источники «Дела» в парламентском комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений утверждают, что конфликт вокруг Госкомзема имеет политическую подоплеку. Он спровоцирован желанием Секретариата Президента ограничить влияние БЮТ в земельной сфере.

Якобы В.ВОЕВОДИН является человеком «бютовца» Богдана ГУБСКОГО, которого на прошлой неделе также обвинили в земельных махинациях.

В Генпрокуратуре детали по этому разбирательству не обнародуют.