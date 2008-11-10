Ющенко боится, что «психологический сигнал» от МВФ быстро разберут?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость рационально распорядиться кредитом Международного валютного фонда.

Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Президент подчеркивает, что кредит МВФ в первую очередь является психологическим сигналом, так называемым «кредитом до востребования», и обращаться к нему нужно в последнюю очередь, когда другие механизмы дают сбой», - сказала пресс-секретарь.

И.ВАННИКОВА отметила, что позиция Президента четкая и однозначная: власть должна делать все, чтобы Украина как можно быстрее и с наименьшими потерями вышла из кризиса, сохранив надлежащий уровень социальной защиты украинских граждан.

По ее словам, глава государства подчеркивает ряд нерешенных проблем, в первую очередь – предоставление поддержки реальному сектору экономики.

Вместе с тем Президент отмечает первые положительные сдвиги на пути преодоления негативного влияния кризиса на национальную экономику, отметила И.ВАННИКОВА.