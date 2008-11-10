Тимошенко и Богатырева потратили в Америке миллион долларов
Данные минюста США
Блок Юлии Тимошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА потратили в 2007 году почти 1 млн. долларов на улучшение своего имиджа в Соединенных Штатах Америки.
Такие данные содержатся в отчете Министерства юстиции США о деятельности лоббистских компаний, представляющих интересы иностранцев в стране, за 2007 год, пишет сегодня газета «Дело».
Согласно отчету, из постсоветских стран больше всех американским пиарщикам заплатила Россия.
Украина заняла второе место благодаря БЮТ и секретарю СНБО Р.БОГАТЫРЕВОЙ.
В частности, наибольшую сумму - 546,6 тыс. долларов - БЮТ заплатил американской компании TD INTERNATIONAL за выполнение роли представителя блока в США. Эта PR-компания специализируется на кризисном консалтинге.
125 тыс. долларов БЮТ уплатил компании Dezenhall Resources за проведение кампании по связям с общественностью.
Компания Glover Park Group за 32 тыс. долларов помогала "бютовцам" налаживать контакты с представителями американского государства и бизнеса.
Р.БОГАТЫРЕВА наняла американских политтехнологов еще до прихода в СНБО. В бытность лидером фракции Партии регионов в парламенте она перечислила компании Pennsylvania Avenue Strategies Group 100 тыс. долларов за организацию визита в США, который состоялся в конце 2007 года.
Ранее среди клиентов американских лоббистов значился лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Он заплатил американским пиарщикам 10 тыс. долларов за организацию завтрака с американской прессой в октябре 2003 года, отмечает газета.