Посол Украины в США: не считайте, что Украину охватил хаос

Внеочередные парламентские выборы являются подтверждением преданности Украины демократическим ценностям.

Об этом говорится в письме Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Олега ШАМШУРА к изданию New York Times, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

О.ШАМШУР отметил, что ситуация в Украине не является ни угрожающей, ни катастрофической, как ее порой пытаются изобразить заангажированные эксперты. По его словам, не хотелось бы, чтоб читатели New York Times считали, что Украину действительно охватил хаос.

“Молодая демократическая Украина продолжает перестройку своих государственных институтов. Мы должны создать эффективную систему государственного управления, если хотим избежать возврата к серой зоне советского прошлого”, - отмечает посол. О.ШАМШУР заметил, что для него как для украинца довольно странно звучат слова о том, что “идеалы Майдана” сегодня вроде бы забыты из-за внутриполитического кризис. “Но часть критики, адресованная Украине в последнее время, не отвечает ее реальным достижениям во многих сферах, которые определяют Украину как современное динамическое государство”, - считает он.

Посол не отрицает, что определенная часть предостережений в адрес украинской власти объективна. При этом, по его словам, действительная, а не искусственная сложность ситуации заключается в том, что политическая элита Украины только начинает усваивать уроки, которые в странах с давними демократическими традициями стала предметом учебников по политической истории.

“В то же время мы преданы демократическим процедурам – им нет альтернативы в том демократическом обществе, которое мы строим. Внеочередные выборы парламента, которые своим Указом объявил Президент Украины, как раз и являются четкой демонстрацией преданности главы государства демократическим ценностям”, - добавил О.ШАМШУР. Он заметил, что подобная позиция может не нравиться разным политическим силам, но это ответ на их несостоятельность создать действенную коалицию в Верховной Раде, как того требует Конституция Украины.