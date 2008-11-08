Янукович об МВФ, власти, старых долгах и реальном секторе

Партия регионов хочет контролировать расходы кредита, выделенного Украине Международным валютным фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время празднования 65-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков в государственном музее «Битва за Киев в 1943 году».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что фракция Партии регионов обратилась к правительству и МВФ с требованием, чтобы оппозиция контролировала расходование средств, которые выделил МВФ.

«Мы пока не услышали ни от власти, ни от представителей МВФ о том, что они нас услышали. Пока никаких реальных предложений к нам не поступило», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что Партия регионов будет требовать, чтобы первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов был направлен в реальный сектор экономики.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, важно, чтобы эти деньги не пошли на погашение кредитов, взятых в предыдущий период и позволяющих иностранным инвесторам «забрать деньги и уйти из Украины». По его словам, инвесторов нужно убеждать в том, что Украина – стабильная страна и будет развиваться в будущем.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что первый транш может быть как «единовременная помощь», а в дальнейшем Украина должна создать стабилизационный фонд для того, чтобы деньги направлять в экономику в первую очередь, а потом уже – на поддержку финансовой системы.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ одобрил решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл. Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.