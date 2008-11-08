Янукович об МВФ, власти, старых долгах и реальном секторе
Партия регионов хочет контролировать кредит
Партия регионов хочет контролировать расходы кредита, выделенного Украине Международным валютным фондом.
Як передає кореспондент УНІАН, об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время празднования 65-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков в государственном музее «Битва за Киев в 1943 году».
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что фракция Партии регионов обратилась к правительству и МВФ с требованием, чтобы оппозиция контролировала расходование средств, которые выделил МВФ.
«Мы пока не услышали ни от власти, ни от представителей МВФ о том, что они нас услышали. Пока никаких реальных предложений к нам не поступило», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он добавил, что Партия регионов будет требовать, чтобы первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов был направлен в реальный сектор экономики.
Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, важно, чтобы эти деньги не пошли на погашение кредитов, взятых в предыдущий период и позволяющих иностранным инвесторам «забрать деньги и уйти из Украины». По его словам, инвесторов нужно убеждать в том, что Украина – стабильная страна и будет развиваться в будущем.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что первый транш может быть как «единовременная помощь», а в дальнейшем Украина должна создать стабилизационный фонд для того, чтобы деньги направлять в экономику в первую очередь, а потом уже – на поддержку финансовой системы.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ одобрил решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл. Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.