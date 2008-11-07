Ющенко открыл заседание СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание СНБОУ выносятся такие вопросы:

- о состоянии выполнения мер, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;

- о Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины;

- о выполнении Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 «О решении СНБО от 15 июня 2007 года «О направлениях государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мерах по повышению ее эффективности».