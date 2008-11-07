Ющенко открыл заседание СНБО
13:11, 07 ноября 2008Политика
1554
На заседание выносятся такие вопросы...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседание СНБОУ выносятся такие вопросы:
- о состоянии выполнения мер, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;
- о Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины;
- о выполнении Указа Президента Украины от 20 июля 2007 года № 657 «О решении СНБО от 15 июня 2007 года «О направлениях государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мерах по повышению ее эффективности».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter