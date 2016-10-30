Президентские выборы в Молдавии могут считаться состоявшимися
Президентские выборы в Молдове, которые проходят в воскресенье, 30 октября, могут считаться такими, которые состоялись.
Об этом объявили на брифинге в Центральной избирательной комиссии страны, передает ТАСС.
«Явка превысила требуемый порог – 33,3% от количества внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися. На данный момент никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зарегистрировано не было», – сказал представитель ЦИК Молдовы.
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Как сообщал УНИАН, 30 октября в Молдове проходят президентские выборы, на которых впервые с 1996 года граждане могут избирать главу государства путем прямого голосования.
Основными претендентами на пост президента Молдовы СМИ называют кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра образования Майю Санду.
Предвыборная программа Додона предполагает сближение с Россией.