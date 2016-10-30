Президентские выборы в Молдавии могут считаться состоявшимися

Об этом объявили на брифинге в Центральной избирательной комиссии страны, передает ТАСС.

«Явка превысила требуемый порог – 33,3% от количества внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися. На данный момент никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зарегистрировано не было», – сказал представитель ЦИК Молдовы.

Читайте такжеВыборы президента в Молдове: явка превысила треть

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Молдове проходят президентские выборы, на которых впервые с 1996 года граждане могут избирать главу государства путем прямого голосования.

Основными претендентами на пост президента Молдовы СМИ называют кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра образования Майю Санду.

Предвыборная программа Додона предполагает сближение с Россией.