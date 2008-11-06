Тимошенко получила на орехи от Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО срочно решить проблемы задолженности по заработной плате.

Об этом говорится в письме Президента в адрес руководителя правительства по поводу ситуации, сложившейся в стране с накоплением задолженностей по выплате зарплаты, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, только в сентябре 2008 года задолженность увеличилась на 22% и достигла 850 млн. грн., превысив уровень начала 2007 года.

Президент выражает особую обеспокоенность ростом с начала 2008 года почти вдвое долгов экономически активных предприятий. Статистика свидетельствует, что в 24 регионах свыше 70 процентов долга действующих предприятий являются долгами текущего года, отметил В.ЮЩЕНКО. По его данным, количество работников, которым своевременно не выплачена зарплата, увеличилось больше, чем вдвое, и составляет свыше 260 тыс. лиц.

На долю экономически активных государственных предприятий приходится, по словам главы государства, каждая четвертая невыплаченная гривня, что свидетельствует о неспособности руководителей органов государственной власти своевременно и эффективно влиять на ситуацию. «К сожалению, конституционное право на своевременное получение заработной платы не обеспечивается и на государственных предприятиях, долги которых с начала 2008 года также увеличились», - констатирует Президент.

Он отметил, что погашены долги только на предприятиях Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и более чем вдвое уменьшены их объемы на предприятиях Минагрополитики. В то же время, стремительно возросла задолженность на предприятиях Минуглепрома (в 5 раз), Минобороны (в 1,8 раза) и Минпромполитики (в 1,4 раза), подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент напоминает, что неоднократные обращение глав местных государственных администраций к руководителям министерств и других центральных органов исполнительной власти о принятии мер реагирования к руководителям предприятий и организаций, находящихся в сфере их управления, положительных результатов не дали.

Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, недостаточность и несвоевременность перечисления средств из государственного бюджета для выполнения делегированных местному самоуправлению государственных полномочий, слабость местных бюджетов приводит к задержке выплаты зарплаты работникам коммунальных предприятий и организаций.

По оценке главы государства, правительство выпустило из-под контроля один из наиболее социально важных вопросов и не предпринимает действенных мер для его решения.

«Учитывая вышеизложенное, и с целью создания всех надлежащих условий для полного погашения задолженности по заработной плате действующих предприятий, настаиваю на срочном рассмотрении данного вопроса на заседании правительства 12 ноября 2008 года с принятием конкретных и эффективных решений», - говорится в письме Президента к главе правительства.

О принятых решениях премьер должна лично информировать главу государства и средства массовой информации.