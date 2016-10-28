В НАБУ рассказали, при каких обстоятельствах будут проверять е-декларации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ.

«Проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)», - говорится в сообщении.

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Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:

- по обращению самого НАПК;

- в ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или представлении ими заведомо недостоверных данных;

- в случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесении заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

«Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, является основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов», - подчеркнули в ведомстве.

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В НАБУ также отметили, что проведение сплошных проверок данных, которые содержат электронные декларации, возложено на НАПК.

«Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с представленными декларациями», - заверили в пресс-службе.