Климкин назвал условия для назначения Радой даты выборов в оккупированной части Донбасса

Об этом он сказал в эфире программы «Левый берег с Соней Кошкиной» на «24 канале».

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никаких выборов на Донбассе не может быть, пока там находятся российские регулярные войска. "Можно бесконечно заниматься построениями и спекуляциями. Я считаю, что устанавливать хотя бы ориентировочные временные рамки для выборов нельзя без того, как мы поймем, как у нас будет выполняться безопасность. Поэтому говорить сейчас: это будет год, это будет два - абсолютно не имеет никакого смысла", - сказал Климкин.

При этом министр заметил, что еще одно фундаментальное условие для возможности проведения выборов на Донбассе заключается в участии в таких выборах всех тех украинских граждан, которые вынуждены были покинуть Донбасс из-за войны. "Второй момент связан с тем, что к выборам мы должны продвигаться путем принятия соответствующего закона. Голосовать этот закон и даже реально рассматривать можно, если только первый фундаментальный блок безопасности выполнен, а потом, конечно, в этот закон должны быть вписаны фундаментальные условия безопасностим", - добавил Климкин.

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Он подчеркнул, что, как только "все фундаментальные вопросы безопасности условия будут выполнены, Верховная Рада может принять решение об установлении даты выборов".

Также он рассказал о предпосылках, которые нужно выполнить перед рассмотрением вопроса о проведении выборов. В частности, к первому блоку безопасности дипломат отнес полное прекращение огня, полный круглосуточный контроль представителей ОБСЕ на территории Донбасса, включающий контроль над частью украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях. По его словам, до выборов границу должны контролировать международные наблюдатели ОБСЕ. Как рассказал Климкин, с участием Украины была разработана четкая схема по осуществлению круглосуточного контроля со стороны ОБСЕ, которая включает размещение баз и оборудования для видеонаблюдения, в том числе инфракрасное оборудование на всех дорогах и железных дорогах. "Все специалисты, с которыми мы беседовали, и не только немецкие, они говорят, что эта схема позволит достаточно эффективно перекрыть границу с точки зрения, во-первых, тяжелого оружия, регулярных войск, и мы надеемся, конечно, тяжелых боеприпасов", - объяснил министр.

К тому же он назвал предпосылкой для рассмотрения закона о выборах на Донбассе согласование формата будущей миссии, которая по настоянию украинской стороны должна быть вооруженной полицейской миссией ОБСЕ. "Мы это делаем для того, чтобы действительно оккупированный Донбасс вернуть. Поэтому, или мы соглашаемся, что после выполнения условий безопасности, которые я перечислил, и некоторых других, включая согласование будущей миссии, мы можем рассматривать закон, в котором отдельно будут определены все необходимые условия безопасности, без которых установление даты выборов невозможно...", - подчеркнул Климкин.

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Он объяснил, что такой процесс должен стать основой "дорожной карты", которую 19 октября в Берлине обсуждали президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин.

Также Климкин добавил, что возможное проведение "свободных и честных выборов под контролем ОБСЕ отнюдь не является победой России". Кроме того, министр подчеркнул, что право на участие в выборах и возможность быть избранными должны получить те лица, которые смогут пройти процедуру амнистии.

"Все в будущем будет сложно, поскольку процесс будет сложным. Но важным фильтром для того: кто будет иметь шанс пройти через фильтр амнистии, а кто - нет. Процедура амнистии законодательно установлена и является юридической. Она проходит через суды и прокуратуру. И я считаю, что в предстоящих выборах, если мы к ним подойдем, будут участвовать те, кто надеется, что они пройдут фильтр амнистии и всего остального", - заявил министр.