Климкин: все управление оккупированной территорией Донбасса осуществляется из России

Об этом он сказал в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 канале.

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"В Донецке и Луганске не имеет никаких отдельных своих представителей. Донецк и Луганск на сегодня - оккупированная часть Донбасса. С точки зрения военной - управляется из Ростова, а с точки зрения политической - управляется из Москвы. Поэтому никаких отдельных представителей, с их отдельным заявлениям, их нет", - подчеркнул Климкин.

При этом он посоветовал обращать внимание на то, что происходит в "нормандском формате", и не брать во внимание те заявления, которые звучат со стороны тех лиц, которые не имеют отношения к "нормандской четверки".