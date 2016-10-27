Глава НАПК нашла виновного в проблемах с доступом к системе е-декларирования

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Сегодня Госспецсвязь доложил, что система работает, но технические службы НАПК по состоянию на эту минуту фиксируют, что нагрузка на серверное оборудование, которое обеспечивает принятие, обработку и накопление информации системы электронного декларирования составляет не более 10%", - говорится в сообщении.

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По словам Корчак, все баги и ошибки в программном обеспечении устранены еще 25 октября. "Ход событий последнего дня свидетельствует о несостоятельности администратора и хостинг-провайдера системы - ГП «УСС» обеспечить необходимую пропускную способность магистральных каналов связи и канального сетевого оборудования к системе", - подчеркивает глава НАПК.

Корчак утверждает, что такая ситуация ограничивает качественный доступ декларантов к серверному оборудованию ИТС «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства».

Глава НАПК обратилась к хостинг-провайдеру и администратору системы – ГП «УСС» с требованием "немедленно устранить все препятствия, которые мешают декларантам беспрепятственно и качественно выполнить свои законные обязанности по представлению электронных деклараций".

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"В противном случае НАПК вынуждено будет рассмотреть вопрос об обращении в правоохранительные органы относительно возбуждения уголовного дела относительно срыва электронного декларирования", - заявила Наталья Корчак.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 октября, в НАПК сообщили, что сайт агентства "падает" из-за сверхвысокого количества запросов.

Ранее, 19 октября глава НАПК Наталья Корчак заявила, что система электронного декларирования выдерживает нагрузку от работы почти 45 тысяч зарегистрированных человек.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабинета министров, заместители министров, члены Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ, их заместители, народные депутаты, государственные служащие категорий "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.