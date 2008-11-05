Соратника Тимошенко обвиняют в коллапсе болгарского завода
"Кремиковци" исчезнет и станет историей...
На протяжении 24 дней крупнейший болгарский металлургический завод Кремиковци будет ликвидирован.
Об этом пишет издание "Экономические известия".
Исполнительный директор предприятия Пламен Стоянов обвинил в доведении производства до коллапса украинского бизнесмена Константина Жеваго.
Как объяснила на пресс-конференции специалист по делам о банкротстве Кремиковци Анна Миленкова, в июле болгарский завод заключил соглашение с компанией Жеваго "Ворскла Сталь" о снабжении сырья по давальческой схеме.
Однако две недели назад, когда цены на металлопродукцию сильно "просели", инвестор, руководствуясь экономической логикой, в одностороннем порядке отказался обеспечивать предприятие сырьем. Из-за недостачи угля "Кремиковци" впервые остановил две доменных печи.
Между менеджментом болгарского завода и украинским инвестором разгорелся конфликт. На заводе утверждают, что "Ворскла Сталь" недопоставила сырье и осталась должна предприятию около 20 млн. дол.
"Если в ближайшие два-три дня никто не выкупит наш завод и не создаст условия для обеспечения жизнедеятельности технологических процессов, "Кремиковци" исчезнет и станет историей сталелитейного производства", - заявил Стоянов.
По его словам, руководство завода и местная власть проводят переговоры с потенциальными инвесторами. На прошлой неделе Министерство экономики Болгарии выразило надежду, что план спасения завода поступит от украинского бизнесмена Рината Ахметова или от индийского стального магната Лакшми Миттала, которые заинтересовались "Кремиковцами"..