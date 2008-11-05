Соратника Тимошенко обвиняют в коллапсе болгарского завода

На протяжении 24 дней крупнейший болгарский металлургический завод Кремиковци будет ликвидирован.

Об этом пишет издание "Экономические известия".

Исполнительный директор предприятия Пламен Стоянов обвинил в доведении производства до коллапса украинского бизнесмена Константина Жеваго.

Как объяснила на пресс-конференции специалист по делам о банкротстве Кремиковци Анна Миленкова, в июле болгарский завод заключил соглашение с компанией Жеваго "Ворскла Сталь" о снабжении сырья по давальческой схеме.

Однако две недели назад, когда цены на металлопродукцию сильно "просели", инвестор, руководствуясь экономической логикой, в одностороннем порядке отказался обеспечивать предприятие сырьем. Из-за недостачи угля "Кремиковци" впервые остановил две доменных печи.

Между менеджментом болгарского завода и украинским инвестором разгорелся конфликт. На заводе утверждают, что "Ворскла Сталь" недопоставила сырье и осталась должна предприятию около 20 млн. дол.

"Если в ближайшие два-три дня никто не выкупит наш завод и не создаст условия для обеспечения жизнедеятельности технологических процессов, "Кремиковци" исчезнет и станет историей сталелитейного производства", - заявил Стоянов.

По его словам, руководство завода и местная власть проводят переговоры с потенциальными инвесторами. На прошлой неделе Министерство экономики Болгарии выразило надежду, что план спасения завода поступит от украинского бизнесмена Рината Ахметова или от индийского стального магната Лакшми Миттала, которые заинтересовались "Кремиковцами"..

Економічна правда