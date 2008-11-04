Кому из политиков доверяют украинцы (опрос)

На сегодняшний день наибольшим доверием граждан Украины среди отечественных политиков пользуется премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты соцопроса „Українського демократичного кола”, который проводился по заказу Института политики.

В частности, среди политиков наивысший рейтинг доверия - 37,2% имеет Ю.ТИМОШЕНКО. Не доверяют главе правительства 56,9%. При этом баланс доверия/недоверия составляет –19,7%. Лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ выразили доверие 35,7% респондентов (не доверяют 52,1%, а баланс доверия/недоверия равняется –16,4%). В тройку лидеров народного доверия вошел также руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с показателем 35,2%. При этом не доверяют ему 57,2%, а баланс доверия/недоверия составляет 22%.

Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ доверяют 32,2% украинцев (не доверяют 48,3%, баланс доверия/недоверия составляет –16,1%). Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО пользуется доверием 25,8% граждан, а 63,7% опрошенных ему не доверяют. При этом его баланс доверия/недоверия составляет 37,9%.

Согласно соцопросу, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО пользуется доверием 24,4% опрошенных (не доверяют 66,1%). Баланс доверия/недоверия составляет 41,7%. При этом заместителю председателя ВР Николаю ТОМЕНКО выразили доверие 17,8% (не доверяют 53,5%, баланс доверия/недоверия составляет 35,7%, вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ доверяют 17,5% (не доверяют 59,4%, баланс доверия/недоверия равняется 41,9%), лидеру СПУ Александру МОРОЗУ выразили доверие 16,5% граждан. Однако ему не доверяют 73,1%, а баланс доверия/недоверия равняется 56,6%.

При этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пользуется доверием 10,8% граждан, а количество тех, кто ему не доверяет, является наибольшими среди украинских политиков и составляет 83,9%. В.ЮЩЕНКО имеет и наихудший баланс доверия/недоверия, который равняется 73,1%. В то же время лидеру фракции НУ-НС Вячеславу КИРИЛЕНКО доверяют 10,5% (не доверяют 62,6%, а баланс доверия/недоверия равняется 52,1%). Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА имеет только среди 4,5% украинцев, а не доверяют ему 61,5%. Баланс доверия/недоверия составляет 57%.

Всеукраинский опрос был проведен 24-30 октября 2008 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1210 респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.