Каддафи в Киеве охраняют женщины (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Киев с государственным визитом прибыл Лидер Ливийской Джамагирии Муаммар КАДДАФИ. Виктор Ющенко встретил высокого гостя на площади перед Секретариатом Президента.

М.КАДДАФИ во время визита в Киев охраняют женщины. Директор «украинско-ливийского дома» Абубакер ЭЛЬ-НАФАР говорит, что «этим он хочет показать, что арабские люди очень уважают женщин».

В Киеве М.КАДДАФИ будет жить в шатре.

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН