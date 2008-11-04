Каддафи в Киеве охраняют женщины (фоторепортаж)
16:28, 04 ноября 2008Политика
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Визит начался сегодня
Как сообщал УНИАН, в Киев с государственным визитом прибыл Лидер Ливийской Джамагирии Муаммар КАДДАФИ. Виктор Ющенко встретил высокого гостя на площади перед Секретариатом Президента.
М.КАДДАФИ во время визита в Киев охраняют женщины. Директор «украинско-ливийского дома» Абубакер ЭЛЬ-НАФАР говорит, что «этим он хочет показать, что арабские люди очень уважают женщин».
В Киеве М.КАДДАФИ будет жить в шатре.
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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