Тимошенко: такого шока мир не переживал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает профсоюзы в условиях мирового кризиса активизировать трехсторонний социальный диалог – между правительством, организациями работодателей и профсоюзами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с руководством Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Федерации профсоюзов Украины, профсоюза работников горной промышленности и профсоюза работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

«Такого шока мир не переживал, поэтому сегодня нам нужно, понимая реальную ситуацию, обсудить, как мы можем найти взаимопонимание», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что с начала 2008 года между правительством, профсоюзами и организациями работодателей активизировалось достаточно эффективное сотрудничество, но в связи со сложной ситуацией в руководстве ФПУ диалог был приостановлен. «При любых обстоятельствах я очень хотела бы продолжить работу, как мы и планировали, по отраслям, по профильным профсоюзам», - отметила она.

В свою очередь и.о. председателя ФПУ Игорь ЛУЦИШИН отметил, что накопилось очень много вопросов, в частности, с предстоящими изменениями, которые затронут социальные выплаты, а также регулирование минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Как сообщал УНИАН, 30 октября всеукраинские профсоюзы потребовали от властей немедленно привлечь их к формированию антикризисной политики.

Об этом говорилось в заявлении, принятом на заседании Общего представительского органа (ОПО) всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений.

Всеукраинские профсоюзы выразили категорический протест против действий Президента, правительства и Верховной Рады, направленных на преодоление экономического кризиса, а также потребовали немедленного проведения консультаций с их участием для выработки социально приемлемых антикризисных мер.