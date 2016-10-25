СМИ о законе о выборах на Донбассе: будет прописан таким образом, чтобы вынудить Россию выполнить обязательства

О подробностях разрабатываемого проекта закона РБК-Украина стало известно от информированных источников в дипломатических кругах.

В частности, предполагается, что процедура объявления выборов будет такой же, как и при любых выборах в стране: Верховная Рада должна проголосовать за соответствующее постановление, назначив их на конкретную дату.

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В переходных положениях закона предлагается закрепить, что результаты голосования на выборах вступят в силу только в случае, если их признают международные наблюдатели, в том числе, из ОБСЕ.

Кроме того, в законе предлагается прописать правила голосования на выборах временно перемещенных граждан. Обязательным условием станет участие в выборах украинских партий и освещение предвыборной кампании и хода голосования украинскими СМИ.

Ранее Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов на Донбассе, среди которых – выполнение компонента по безопасности Минских соглашений и голосование за соответствующий закон в Верховной Раде.