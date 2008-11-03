Тимошенко: информация Ющенко не соответствует действительности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительством на 100% профинансированы все расходы на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло летом в западных областях Украины, а информация о недофинансировании не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что правительство своевременно приняло все необходимые решения для восстановления разрушенного жилья людей и для предоставления материальной помощи за утраченное имущество. По ее словам, если деньги не поступили к людям, то нужно спрашивать у губернаторов и представителей местной власти, которые получили от правительства деньги своевременно и в полном объеме.

По словам премьер-министра, на счетах местных администраций на 1 ноября остались неизрасходованными 600 млн. грн., которые правительство выделяло на ликвидацию последствий наводнению.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что лично будет контролировать этот вопрос до тех пор, пока люди, пострадавшие от наводнения, не получат до последней копейки средства, перечисленные правительством на ликвидацию последствий стихии.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не доволен темпами финансирования ликвидации последствий июльского наводнения.

Глава государства подчеркнул, что до сих пор правительство не профинансировало компенсации в размере 124 млн. грн. жителям за разрушенные стихией дома. «Правительство дважды меняло социальные нормы. Додобавлялось до того, что, очевидно, уже нечем финансировать», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент дал правительству два дня для полного расчета с пострадавшими. «Я с первым вице-премьером говорил час назад – он мне дал слово, что финансирование будет открыто. Я хотел бы, чтобы правительство держало слово», – сказал Президент.