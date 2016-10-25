Гройсман: повышение зарплат депутатам было несвоевременным

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Правительство не устанавливает заработную плату депутатам. Депутаты с помощью постановления парламента сами себе устанавливают зарплаты", - отметил он.

По его мнению, повышение зарплат парламентариям было ошибкой.

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"Я считаю, что надо было провести достаточно серьезную дискуссию, и я убежден в том, что сейчас абсолютно несвоевременно такое кардинальное повышение заработной платы для народных депутатов Украины", - заявил глава правительства.

"Что нужно было сделать? Нужно было провести дискуссию с правительством, внутри депутатских фракций, чего не было сделано. И тогда было бы понятно, может ли быть поддержано такое решение", - добавил он.

Гройсман также подчеркнул, что такое решение должно приниматься одновременно с внесением изменений в бюджет. По его словам, смета на 2017 год повышения зарплаты депутатам не предусматривает.

"Я знаю, что председатель парламента вместе с руководителями фракций сейчас думают, как выйти из этой ситуации", - сказал он.

Как известно, Верховная Рада почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов.