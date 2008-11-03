Ющенко объяснил, почему НУ-НС не хочет возвращаться в коалицию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что политический кризис в Украине должен быть разрешен через досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил журналистам во время брифинга в г. Выжница Черновицкой области.

Говоря о возможности восстановления демократической коалиции, Президент отметил, что этот вопрос заключается «исключительно в доверии к премьер-министру».

По словам В.ЮЩЕНКО, он не знает ни одной политической силы в парламенте, кроме БЮТ, которая сегодня могла бы поддержать действующего премьера.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Президент не имеет полномочий формировать коалицию, ведь это должны делать только те политические силы, которые представлены в парламенте.

«Я убежден - если бы премьер-министр по отношению к этой коалиции вела себя честно, не вела закулисных переговоров, не брала консультаций, как разворачивать курс Украины в другую сторону, эта коалиция работала бы еще долгое время», - сказал глава государства.

По его мнению, именно из-за отсутствия доверия к БЮТ у фракции «Наша Украина – Народная самооборона» «нет желания возвращаться в коалицию».

В то же время глава государства не сказал, будет ли настаивать на дате проведения досрочных выборов 14 декабря.

«Я приостановил свой указ о проведении досрочных выборов, чтобы дать возможность парламенту осуществить все необходимые механизмы для этого, - сказал В.ЮЩЕНКО. - Однако вы видите, какая сегодня ситуация, когда только для принятия повестки дня нужно тратить целый день. Людям очень дорого обходится такой недееспособный парламент, и проблему разрешения этого кризиса я уже назвал».