Посол США не ждет Лазаренко в Украине в ближайшее время

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что экс-премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО в ближайшее время не вернется в Украину.

Такое мнение он выразил в интервью «Газете 24», опубликованном сегодня.

«Я не ожидаю, что господин ЛАЗАРЕНКО появится в Украине в ближайшее время», - сказал посол.

Он напомнил, что П.ЛАЗАРЕНКО был осужден в США по 15 обвинениям, семь из которых были пересмотрены и сняты. При этом У.ТЕЙЛОР подчеркнул, что восемь обвинений, касающиеся отмывания денег, остались в силе.

«По этим обвинениям он признан виновным и получил срок заключения девять лет. Четыре года он уже отсидел. В последнем раунде рассмотрения этого дела судья постановил, что должен быть еще один пересмотр дела. У судьи есть вопросы по поводу срока, который осталось отсидеть ЛАЗАРЕНКО», - сказал У.ТЕЙЛОР.

***П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления.