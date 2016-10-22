350 грн/км: журналистка узнала, как Нацбанк "расщедрился" на такси для своих топ-менеджеров (документы)

Об этом стало известно после расследования экономического обозревателя Даши Довлатовой, результаты которого она показала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что тендерное предложение было размещено через систему ProZorro.

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При этом компания-победитель ЧП "Август Груп", которая была единственной, которая приняла участие в торге, поставила предложение в 350 грн/километр. Хотя Нацбанк, как рассказала журналистка, в тендерной документации ожидал цену в 100 грн/километр.

"Основатель "Август Груп" (ЄДРПОУ 35390622) имеет с мужем еще одну фирму - Международная аутсорсинговая компания (ЄДРПОУ 35370255), которая также предоставляла Нацбанку услуги в сферах консультирования", - пишет Довлатова.

"Все 4 члена комиссии НБУ проголосовали за предложение "Август Груп". За предложение в 350 грн/километр против заявленных Нацбанком 100 грн/километр", - подытожила она.