Украина на сегодняшний день находится в состоянии двух войн - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Нацакадемии прокуратуры 22 октября, передает 112 Украина.

"Сегодня Украина находится в состоянии двух войн. Мы воюем с путинскими оккупантами и его местными сепаратистами, - и мы воюем с преступностью. Это одинаковые по важности войны, которые мы должны выиграть", - сказал Луценко.

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Он отметил, что это не пафос, а то, что он хочет, чтобы люди поняли, идя на должность в прокуратуре.

"Мы не можем проиграть войну на Донбассе, если думаем об украинском государстве и своем будущем. И мы не имеем права проиграть войну с коррупцией и преступностью, которую каждый из вас будет вести на своем рабочем месте", - добавил генпрокурор.