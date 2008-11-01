Литвин лежать под трибуной не будет, но и подделки не допустит

Фракция Блока Литвина не будет блокировать трибуну парламента, а обращаться к народу, в случае фальсификации при подписании и опубликовании закона об антикризисных мерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

Он выразил убеждение: «нам не придется применять все предусмотренные законодательством меры». «Если кто-то очень хочет нравиться МВФ, то пусть идет туда работать», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, в случае фальсификации при подписании закона, «мы не будем лежать под трибуной, потому что это ничего не даст», а фракция будет обращаться к народу Украины с разъяснением своей позиции.

В.ЛИТВИН отметил, что в законе не может быть ни в одной формулировке нормы о моратории на увеличение минимальной заработной платы и других социальных выплат. Он подчеркнул, что вчера было проголосовано парламентом исключение нормы из законопроекта во втором чтении, где речь шла о двухлетнем моратории на повышение минимальной заработной платы до прожиточного минимума.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что понятным является то, что кое-кому из членов правительства и в парламенте хочется «отрапортовать перед МВФ», что все поставленные условия выполнены. По его словам, в проекте меморандума между правительством Украины и МВФ одним из главных условий было замораживание минимальной заработной платы, пенсий и социальных выплат.