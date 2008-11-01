Нацбанк может удержать гривню уровне 5,45-5,50 за доллар?

Национальный банк Украины имеет возможность удерживать курс гривни до конца года на уровне 5,45-5,50 грн. за доллар.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ сегодня в программе «Свобода на Интере».

«Нацбанк должен держать курс, для этого есть все возможности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил на 3 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 578.8800 за 100 долларов США (на 31 октября - 576.0400).

30 октября председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что до конца года доллар будет стоить не больше 6 гривен.