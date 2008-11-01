Кравчук: политики крутятся как вареники в сметане

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК говорит, что больше на выборы не пойдет и призывает всех сделать то же самое, чтобы выразить недоверие нынешним политическим лидерам.

Об этом он заявил в ночном эфире телепрограммы “Шустер Live” на телеканале “Украина”.

“Я последний раз был на выборах в 2007 году, и больше на выборы не пойду”, - сказал он.

“Вот бы вы хоть раз сказали этим политиканам, что вы их видеть не хотите, и не пошли бы на выборы... “ - продолжил Л.КРАВЧУК, обращаясь к аудитории.

Комментируя ход дискуссии на телеканале “Интер”, где в программе “Свобода на Интере” встретились Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и другие политические лидеры и должностные лица, Л.КРАВЧУК выразил убеждение, что в такой дискуссии должно было бы быть серьезное обсуждение проблем, которые нужно решать, а не поиск виновных.

“Когда мы говорим об ответственности, то каждый должен нести ответственность. Я не понимаю, когда Президент обвинил правительство на дискуссии, правительство обвинило еще кого-то на дискуссии... это, что официальные лица пришли? Пусть они так на совещании говорят”, - сказал первый Президент Украины.

Он отметил, что и Президент, и премьер, и спикер должны были бы взять на себя свою долю ответственности, поскольку ошибки, по его убеждению, допустили все, и поговорить о путях преодоления финансового и экономического кризиса.

Говоря о политической ситуации в Украине в целом на протяжении нескольких последних лет, Л.КРАВЧУК также выразил непонимание того, как можно находясь у власти говорить одно, а находясь в оппозиции - совсем противоположное, при этом независимо от персоналий.

“Они все по три раза были и при власти, и в оппозиции... как вареники в сметане переворачиваются”, - сказал он.