Янукович: сегодня нужно думать, как защитить страну от этой власти

Партия регионов считает невозможным единство с нынешней властью. Об этом сказал Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в программе «Свобода на Интере».

По его словам, сегодня в парламенте нет коалиции, и он “в таком состоянии не может работать дальше”.

Отвечая на призыв премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО “не устраивать эти политические собачьи бои, а создать одну команду”, В.Янукович ответил: “К какому единству Вы сегодня всех призываете? Мы не хотим присоединяться к тому беспорядку, который вы сделали со страной за этот год”.

Он отметил, что Партия регионов не хочет быть “рядом с той политикой, которую вы сделали сейчас по отношению к украинскому народу”. “Сегодня нужно думать, как защитить страну от этой власти”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.