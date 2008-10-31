Депутаты проголосовали на следующей неделе не собираться

На будущей неделе народные депутаты Украины будут работать в округах, а с 11 по 14 ноября - в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в постановлении парламента «О внесении изменений в Календарный план работы Верховной Рады Украины», за которое проголосовали 228 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Согласно постановлению, на будущей неделе - с 3 по 7 ноября - народные депутаты Украины будут работать в округах, а с 11 по 14 ноября – в пленарном режиме.