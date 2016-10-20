Сейм Польши принял Декларацию памяти и солидарности - Парубий

Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он написал, что сегодня вечером "Сейм Польши принял Декларацию памяти и солидарности" и добавил: "Мы вместе - Польша и Украина - победим!".

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Как сообщал УНИАН, Парубий 18 октября заявил, что 20 октября планируется синхронное одобрение парламентами Литвы, Польши и Украины Декларации памяти и солидарности.

Сегодня ВР приняла постановление "О Декларации памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины". В документе отмечается, что парламенты Украины и Польши совместно и одновременно принимают эту Декларацию памяти и солидарности, чтобы отдать дань миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость".

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Среди прочего, парламенты Украины и Польши заявили также о необходимости активизации беспристрастных исследований в исторических вопросах.

Во время рассмотрения документа Парубий отметил, что текст декларации был поддержан и комитетом Сеймасу Литовской Республики. При этом он добавил, что сегодня документ рассматривает Сейм Польши.

Председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что в ближайшее время к этой декларации присоединится Литва.