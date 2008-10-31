В БЮТ говорят, что заблокировали ВР из-за провокационных игрушек

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум парламента в знак протеста против рассмотрения поправки к антикризисному законопроекту относительно финансирования выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, блокирование началась сразу после того как часть депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” высказала предложение учесть в антикризисном законе предложение о выделении средств на финансирование досрочных выборов в Верховную Раду.

Как отметила автор соответствующего предложения, член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, это даст возможность разрешить политический кризис, который есть в настоящее время в парламенте. Кроме того, отметила она, эта поправка позволит «свыше 100 тыс. украинцев получить небольшую плату за работу в участковых избирательных комиссиях».

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО назвал такое предложение безумием. «Надо бороться с кризисом. И это не игрушки», - сказал он.

При этом присутствующей на заседании ВР первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ призвал некоторых депутатов из фракции НУ-НС «не торпедировать принятия закона», поскольку речь идет о судьбе государства, а не о судьбе правительства или парламента. «Снимите это провокационное предложение, которое не связано с антикризисными мероприятиями», - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя регламентного комитета ВР Сергей САС сказал, что внесение такого предложения является нарушением регламента, поскольку любое предложение народных депутатов к проекту закона должно быть зарегистрировано в аппарате ВР или в регистрационном журнале соответствующего комитета.

На такую реплику С.САСА лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заметил, что председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН, который занимался подготовкой антикризисного законопроекта ко второму чтению, не захотел по определенным причинам регистрировать предложение относительно финансирования досрочных парламентских выборов. По словам В.КИРИЛЕНКО, фракция НУ-НС не собирается отказываться от рассмотрения данного предложения.

В свою очередь, обращаясь к С.САСУ, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что, согласно регламенту, депутаты имеют право на пленарном заседании с голоса вносить предложения в законопроекты. «Поэтому я дарю вам бесплатный регламент», - сказал он, протягивая С.САСУ книжечку с регламентом ВР.