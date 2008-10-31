Кредиты МВФ являются «геополитическими взятками»?

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что кредиты Международного валютного фонда являются «геополитическими взятками» в обмен на политическую стабильность в странах.

Как сообщили УНИАН в Институте проблем управления имени Горшенина, такое мнение политолог выразил в ходе заседания круглого стола в Институте Горшенина на тему: «Политический кризис во время экономического: угрозы для государства».

Вместе с тем народный депутат от фракции БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ выразил мнение, что, к сожалению, политическую элиту Украины интересует не результат, а исключительно сам процесс. Его поражает противодействие со стороны оппозиции получению кредитов международных финансовых организаций, хотя то, что пытается делать для Украины Международный валютный фонд, необходимо не только экономике, но и обществу, ведь кризис в банковской сфере имеет не только экономическую, но и психологическую основу.

«За последние 10-15 лет в государстве создана капиталистически-олигархическая экономика, сконцентрированная в руках нескольких человек. В результате страна стала экспортнозависимой. Свои сверхдоходы эти несколько финансово-промышленных групп инвестируют куда угодно, кроме модернизации производства, при этом они также не диверсифицируют свои активы», - отметил С.ПАШИНСКИЙ. По его словам, в этой ситуации правительство должно четко понимать, кого именно стоит спасать. Он сообщил, что сегодня снизились налоговые поступления от экспорта, и чтобы их выровнять, необходимо повысить акцизы на некоторые товары. «Чтобы пережить кризис, необходимо также, чтобы в государстве был единый центр принятия решений», - отметил депутат.

«Если нам сегодня удастся успокоить общество, то золотовалютных резервов НБУ, кредитных средств МВФ и потенциала неориентированных на экспорт отраслей экономики хватит для того, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями», - добавил он.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что Украина стоит перед угрозой «не только политического, но и интеллектуального дефолта». А.ЕРМОЛАЕВ не согласился с С.ПАШИНСКИМ относительно роли, которую играют кредиты МВФ в экономике Украины. «Никакая страна, оказавшаяся на грани кризиса, не выживет за средства МВФ. Эти деньги имеют совсем другую цель», - сказал он. По мнению политолога, они, в первую очередь, должны снизить риски в банковский сфере.

Во-вторых, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, необходимо снизить политические риски. «Украина является своеобразным порохом, который может в любой момент загореться, если не уравновесить экономическую ситуацию и, соответственно, бюджетную. Поэтому кредиты - это своеобразная геополитическая взятка за политическую стабильность, но это не имеет никакого отношения к перспективам Украины», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ. По его словам, сегодня ответственность за ситуацию должны нести три субъекта: первый - финансовые круги, которые не являются банковскими, потому что Украина не владеет банками, а лишь операционными центрами; второй - промышленная олигархия, которая не стала субъектом структурной реформы экономики; и власть, которая не сформировала концептуальное виденье ситуации.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что последними концептами государства были рыночные реформы Леонида КУЧМЫ в 1994 году - переход от административной к либеральной экономике. «Сегодня мы имеем ту структуру экономики, которую имели в первый год независимости, за 18 лет институционно ничего не изменилось, и разговоры об украинском проекте - это блеф. Это свидетельствует о качестве субъекта, который находится при власти. Переломным для Украины будет 2009 год, когда Украина должна определиться относительно модели экономики и того, сохранит она индустриальный статус или нет. Уже сегодня нужно сформировать консолидированную власть, разработать и инсталлировать антикризисную программу развития», – подчеркнул политолог.

Председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО подчеркнул, что иметь политический кризис во время экономического - это «большая роскошь».

«Украинский парадокс, который заключался в том, что можно развивать экономику в условиях политической нестабильности, закончился. Вместо этого появился новый украинский парадокс: для политических элит вес политических конфликтов оказался большим, чем угроза экономического кризиса», - считает эксперт.

Директор Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО в ходе круглого стола сообщил о программе «Пульс кризиса», основанной институтом. В частности, в соответствии с социологическими исследованиями, проведенными в рамках этой программы, в целом граждане Украины оптимистично относятся к экономическому кризису. Лишь 16% граждан боятся потери рабочих мест, 20% будут запасаться продуктами питания и товарами первой необходимости. 76% респондентов считают порочной экономическую политику правительства, но только 30% желают его отставки.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что больше всего о кризисе говорят эксперты и политики. Они же и нагнетают страхи и ажиотаж. «А все потому, что олигархи, которые привыкли к гиперприбылям, считают обычные прибыли убытками и бьют в набат», - отметил он.