Путин не хочет освобождать украинцев из застенков российских тюрем в рамках "Минска-2"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, если вы помните, именно Минские договоренности являются первоисточником и главной дорожной картой. Любые другие бумаги являются совместным пониманием того, как выполнять вот те самые хрестоматийные Минские договоренности», - сказал Песков.

«В Минских договоренностях говорится о том, что на определенной стадии произойдет освобождение удерживаемых лиц. В этом контексте президент Украины сказал, что удерживаемые лица есть на территории РФ, но эти его слова были встречены с полным несогласием со стороны президента Путина», - подчеркнул он, отвечая на вопрос, как Кремль воспринял инициативу Украины вернуть Сенцова, Сущенко и других граждан Украины.

Читайте такжеВ Кремле подтвердили согласие Путина разместить вооруженную миссию на Донбассе

«Такая постановка вопроса не является приемлемой, не является уместной. Разумеется, речь идет только о лицах, которые удерживаются на территории Украины, на территории Донбасса», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине заявил, что Украина настаивает на освобождении заложников в формате «всех на всех», в том числе украинцев, удерживаемых в РФ.