Порошенко призвал РФ допустить к журналисту Сущенко представителей Красного Креста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

"Мы вспоминали обо всех заложниках, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации, включая Сущенко, Сенцова и многих других, но речь шла и о тех заложниках, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории", - заявил Порошенко.

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"Мы говорили о том, что первым шагом должно стать обеспечение беспрепятственного доступа адвокатов, консула и представителей Международного комитета Красного Креста (к Сущенко - УНИАН)", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержали корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, якобы он «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест украинского журналиста Сущенко.