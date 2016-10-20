Порошенко призвал РФ допустить к журналисту Сущенко представителей Красного Креста
Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Франсуа Олланда и России Владимира Путина подчеркнул, что РФ должна допустить к задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко адвокатов, консула и представителей Международного комитета Красного Креста.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
"Мы вспоминали обо всех заложниках, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации, включая Сущенко, Сенцова и многих других, но речь шла и о тех заложниках, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории", - заявил Порошенко.
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"Мы говорили о том, что первым шагом должно стать обеспечение беспрепятственного доступа адвокатов, консула и представителей Международного комитета Красного Креста (к Сущенко - УНИАН)", - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержали корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, якобы он «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».
Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.
27 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест украинского журналиста Сущенко.