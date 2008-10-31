Премьер Бельгии похвалил Тимошенко за смелость

Премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ заявляет о смелости премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в принятии решения о привлечении кредита Международного валютного фонда для минимизации последствий влияния финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛЕТЕРМ заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Ю.ТИМОШЕНКО после завершения межправительственных переговоров в Киеве.

«Но здесь речь идет не столько о храбрости и смелости, чтобы взять кредит. Смелость в другом: смелость для политика – сказать правду людям, что нужно будет как-то приспосабливаться к сложным условиям, сказать правду людям, что нужно быть более осторожными и взвешенными при принятии решения. Смелость в том, чтобы защитить государственный финансовый сектор, но и одновременно делать все возможное для того, чтобы платежеспособность и финансовое положение населения не ухудшились очень сильно», - сказал И.ЛЕТЕРМ.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. долл. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ. Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо было принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого уже в целом положительно оценен МВФ.

29 октября ВР приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Сегодня, 31 октября, народные депутаты Украины рассматривают антикризисный законопроект во втором чтении.