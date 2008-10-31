Тимошенко: когда я ем бельгийский шоколад - я забываю о калориях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призналась, что очень любит бельгийский шоколад и приветствовала бы инвестиции бельгийских кондитеров в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Ивом ЛЕТЕРМОМ после завершения межправительственных переговоров в Киеве.

«Что касается бельгийского шоколада, я думаю, в этом мир и Украину не нужно убеждать – все являются фанами бельгийского шоколада. И я хотела бы, чтобы такие инвестиции тоже были в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Когда я ем бельгийский шоколад, это очень хорошая примета и я забываю о калориях», - пошутила премьер.

В то же время, по ее словам, в ходе встречи с бельгийскими инвесторами обсуждался вопрос о том, что «бельгийское пиво является номер один в мире, и для Украины будет возможность в этом убедиться».

В свою очередь, И.ЛЕТЕРМ добавил, что сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о пристрастии к бельгийскому шоколаду производители смогут использовать в рекламной кампании, при этом сохранив авторское право украинского премьер-министра.