Криль считает, что Тимошенко стоило бы отправить Пинзеника в Стамбул

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает правительство не критиковать Национальный банк Украины, а направить собственные усилия наоддержку гривни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«ацбанк всегда был вне политики, и не нужно сегодня делать его разменной монетой в политической игре», - заявил лидер “Единого Центра”, комментируя инициативу БЮТ отправить председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХ в отставку.

И.КРИЛЬ отметил, что курс гривни зависит от общей финансово-экономической ситуации в стране. Поэтому, по его мнению, причины его нынешних резких колебаний также нужно искать и в политике правительства. «Перед тем, как ставить вопрос об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА, Верховная Рада должна была бы также заслушать и экономико-финансовый блок правительства, в частности министра финансов», - отметил И.КРИЛЬ.

Председатель “Единого Центра” отмечает, что «премьер-министру вместо поиска виновных необходимо было бы обеспечить участие представителей экономического блока правительства в работе Всемирного экономического форума, который проходит сейчас в Стамбуле».

«Как известно, ключевой темой Форума является поиск рецептов борьбы с мировым экономическим кризисом. Большинство стран представлено на наивысшем уровне, поэтому странной кажется позиция правительства, которое фактически проигнорировало это событие», - подытожил И.КРИЛЬ.