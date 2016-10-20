Порошенко: Каждый день Украина платит очень высокую цену за задержку прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

"Об утверждении "дорожной карты" после дискуссий и обсуждения, мы договорились, что она должна быть утверждена на встрече министров (иностранных дел - УНИАН), и это должно состояться в ноябре", - сказал Порошенко.

Читайте такжеМарчук объяснил, почему нет смысла в новых соглашениях с Россией по Донбассу

При этом глава государства добавил, что "это достаточно оптимистичный сценарий, но по крайней мере мы должны ставить жесткие графики, потому что каждый день Украина продолжает платить очень высокую цену за эту задержку".

"Но мы не ожидаем относительно режима прекращения огня месяц, и мы отметили, что работа по подготовке и внедрению всеобъемлющего и немедленного - так же записано в согласованной формулировке - режима прекращения огня должно происходить в течение ближайших дней", - заявил Порошенко.