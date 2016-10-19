Политолог рассказал о риске появления на границе с Украиной еще одного недружественного режима

Пророссийский кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон, поддержка которого по данным социологов составляет около 30%, в случае победы намерен превратить страну в федерацию, в которой Приднестровье будет иметь "широкие полномочия". Это создает риск усиления в этом регионе российского военного контингента. Такое мнение в своем Facebook высказал директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин.

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"Пророссийский кандидат в президенты РМ Игорь Додон заявил о том, что Молдова готова стать федерацией ради территориальной целостности страны и решения приднестровского кризиса. Как и прогнозировалось нами, Кремль планирует в случае победы пророссийского кандидата осуществить политическое переустройство Молдовы, сделать страну федерацией, в состав которой войдет Приднестровье с "широкими полномочиями", - написал Баронин.

Он отметил, что социологи говорят о примерно 30% поддержке Додона среди избирателей.

"Его победа приведет к свертыванию европейского курса РМ, началу переговоров о вступлении Кишинева в ЕАЭС. Реализация плана о федерализации Молдовы с реинтеграцией ПМР приведет к потере возможности возобновить проевропейскую внешнюю политику этой страны вследствие радикального изменения электорального поля", - поясняет Баронин.

Он подчеркнул, что в результате победы Додона Украина рискует получить на юго-западных границах недружественный политический и экономический режим, а также вероятность развертывания или усиления российской военной группировки, ориентированной на юг Украины и на Румынию.

Как известно, президентские выборы в Молдове состоятся 30 октября 2016 года.

Приднестровье - сепаратистский регион Молдовы, фактически независимый от Кишинева с 1992 года. По законодательству Молдовы, территория на левобережье Днестра с населением около 50 тыс. человек имеет статус "автономного территориального образования с особым правовым статусом". В роли "миротворцев" в Приднестровье действуют российские войска.

В августе в украинской разведке сообщили, что группировка российских войск на территории непризнанного Приднестровья не насчитывает мощного военного контингента России. Удар из Приднестровья может быть нанесен в случае значительного усиления группировки российских войск. Самопровозглашенная республика играет лишь вспомогательную роль для дестабилизации Украины.