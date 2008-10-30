«Ура, товарищи!» - Яценюк оценил идею Герман и предложил ей свое кресло

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призвал ВР освободить его от должности спикера и предложил народному депутату Украины Анне ГЕРМАН (фракция Партии регионов) занять эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как было объявлено о рассмотрении законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Украины и Албании о торгово-экономическом сотрудничестве, докладывать по которому должна была заместитель министра экономики Наталия БОЙЦУН. Однако после объявления доклада оказалось, что Н.БОЙЦУН отсутствует в сессионном зале. Народные депутаты были вынуждены несколько минут ждать докладчика.

В это время на трибуну парламента вышла А.ГЕРМАН и обратилась к присутствующим: «Более 400 депутатов ожидают одного клерка лишь потому, что председатель парламента не может обеспечить нормальный процесс работы, и что Кабинет министров абсолютно ни во что не ставит украинский парламент... Это позорно!». Она добавила, что в связи с этим стоит «еще раз серьезно подумать о смене нашего руководителя парламента».

Сразу после этого заявления А.ЯЦЕНЮК сказал: «Ура, товарищи!» Он отметил, что поддерживает идею А.ГЕРМАН, и предложил ей как народному депутату внести проект постановления и «договориться со своей фракцией, с которой я не могу договориться уже месяц, – освободить, наконец-то, этого председателя парламента».

«Вы можете занять это место! Вы наведете порядок!» - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к А.ГЕРМАН.

После этого в правительственную ложу парламента пришла Н.БОЙЦУН. Председатель Верховной Рады сделал ей замечание по поводу того, что она как государственный служащий не исполняет своих обязанностей и несвоевременно является для доклада парламенту. В ответ Н.БОЙЦУН отметила, что учреждение, в котором она работает, расположено на Львовской площади, и как только она получила информацию о докладе в парламенте, сразу же прибыла в Верховную Раду. Она извинилась за опоздание и отметила, что государственные служащие с уважением относятся к Верховной Раде Украины.

*** Ратификационные вопросы стояли в повестке дня ВР после рассмотрения ряда законопроектов. Но поскольку ни один из законопроектов не рассматривался, то решено было сначала рассматривать ратификационные документы.

Как сообщал УНИАН, после того, как блок НУ-НС вышел из демократической коалиции, и она прекратила свое существование, А.ЯЦЕНЮК 17 сентября подал заявление об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины.