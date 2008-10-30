Ющенко собирает СНБО
17:01, 30 октября 2008Политика
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Заседание состоится завтра в 12.30
В пятницу, 31 октября, в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании СНБО будут рассматриваться два вопроса: о состоянии противодействия коррупции в Украине, а также о борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координации правоохранительных органов в этой сфере и персональной ответственности должностных лиц.
По итогам заседания СНБО планируется брифинг.
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