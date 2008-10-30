Ющенко собирает СНБО

В пятницу, 31 октября, в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании СНБО будут рассматриваться два вопроса: о состоянии противодействия коррупции в Украине, а также о борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координации правоохранительных органов в этой сфере и персональной ответственности должностных лиц.

По итогам заседания СНБО планируется брифинг.

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