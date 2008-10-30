На защиту Стельмаха стали регионалы

Фракция Партии регионов не будет поддерживать отставку Владимира СТЕЛЬМАХА с поста главы Национального банка Украины в случае, если такой вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, на сегодня правительство «хочет все свои проблемы переложить на мировой кризис, что не подтверждает руководство НБУ».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что В.СТЕЛЬМАХ, выступая на совещаниях при участии лидеров фракций и глав комитетов, показал более «взвешенный подход к проблемам, которые есть в государстве».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что В.СТЕЛЬМАХ говорит о том, что «при умелом управлении и финансовыми ресурсами, и экономикой мы можем избежать целого ряда проблем, которые есть в мире». «Исходя из информации, которую нам дал глава НБУ, у нас нет на сегодня оснований принимать решение об отставке главы НБУ», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, представители фракции БЮТ не исключают возможности рассмотрения в парламенте вопроса об отставке В.СТЕЛЬМАХА с поста главы НБУ.