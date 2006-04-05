Михаил Поживанов: социалистам нет места в помаранчевой коалиции

Народный депутат, член фракции Народного Руха Украины Михаил ПОЖИВАНОВ допускает создание в парламенте коалиции блока “Наша Украина”, Блока Юлии Тимошенко и отдельных представителей Партии регионов.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, ранее НРУ принял решение о поддержке создания «помаранчевой» коалиции в составе “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.

Однако сам М.ПОЖИВАНОВ считает, что “СПУ в течение последнего года много вреда причинила Украине”. В частности, он возлагает на представителей СПУ ответственность за затягивание вступления Украины во Всемирную торговую организацию, за проблемы в агропромышленном комплексе, повышение цен на продукты питания.

По словам депутата, если эти явления будут повторяться, то СПУ нет места в коалиции.

Отвечая на вопрос, кто тогда должен занять место социалистов в коалиции, чтобы иметь необходимые 226 голосов в парламенте, М.ПОЖИВАНОВ сказал, что «любой большой бизнес никогда не был в оппозиции к власти, при этом бизнес с востока и юга Украины сосредоточен в Партии регионов».

«Я допускаю, что в виде индивидуального членства эти люди могут перейти работать в коалицию, – сказал М.ПОЖИВАНОВ.