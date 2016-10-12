В РФ еще до оккупации Крыма были списки "неблагонадежных" украинских журналистов - Бессмертный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам Бессмертного, гражданам Украины надо взвешивать все риски перед тем, как ехать в Россию, Беларусь и Казахстан, ибо это одна таможенная территория и пограничная зона.

Читайте такжеГлава МИД советует украинцам трижды подумать, прежде чем ехать в Россию

"Списки таких неблагонадежных существовали еще тогда, когда я работал послом в Беларуси. На тот момент в этих списках было 372 человека. К ним относились журналисты, общественные деятели, политики", - сообщил он.

"Считалось, что они там могут привести к каким-то действиям и т.д. Сегодня ситуация еще сложнее, потому что спецслужбы России следят за поведением этих людей, и любой минимальный факт в поведении, который может быть протрактований как сбор информации, разведывательная деятельность, подрывная деятельность будет использован для того, чтобы кого-то обвинить и закрыть в тюрьме", - подчеркнул Бессмертный.

В частности, он добавил, что это делается для дальнейшего шантажа украинской стороны на переговорах.

Вместе с тем экс-представитель Украины в политической подгруппе выразил убеждение, что освобождение задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко исключительно зависит от российского президента Владимира Путина и от того, как он будет оценивать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

Напомним также, что Роман Бессмертный в 2010-2011 годах занимал должность посла Украины в Беларуси.