В РФ еще до оккупации Крыма были списки "неблагонадежных" украинских журналистов - Бессмертный
Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявляет, что РФ задолго до оккупации Крыма и части Донбасса подготовила списки "неблагонадежных" украинских журналистов, общественных деятелей, политиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
По словам Бессмертного, гражданам Украины надо взвешивать все риски перед тем, как ехать в Россию, Беларусь и Казахстан, ибо это одна таможенная территория и пограничная зона.
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"Списки таких неблагонадежных существовали еще тогда, когда я работал послом в Беларуси. На тот момент в этих списках было 372 человека. К ним относились журналисты, общественные деятели, политики", - сообщил он.
"Считалось, что они там могут привести к каким-то действиям и т.д. Сегодня ситуация еще сложнее, потому что спецслужбы России следят за поведением этих людей, и любой минимальный факт в поведении, который может быть протрактований как сбор информации, разведывательная деятельность, подрывная деятельность будет использован для того, чтобы кого-то обвинить и закрыть в тюрьме", - подчеркнул Бессмертный.
В частности, он добавил, что это делается для дальнейшего шантажа украинской стороны на переговорах.
Вместе с тем экс-представитель Украины в политической подгруппе выразил убеждение, что освобождение задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко исключительно зависит от российского президента Владимира Путина и от того, как он будет оценивать ситуацию.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".
Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.
Напомним также, что Роман Бессмертный в 2010-2011 годах занимал должность посла Украины в Беларуси.