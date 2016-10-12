ПАСЕ сегодня может одобрить резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе

Об этом сообщил заместитель председателя украинской парламентской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, который находится в Брюсселе, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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По словам Соболева, нынешний день в ПАСЕ станет фактически Днем Украины в Брюсселе.

«Сегодня состоятся дебаты по ключевым вопросам. В частности, будет рассмотрение резолюции о нарушении прав человека со стороны российских террористических бандугрупувань «ДНР» и «ЛНВ» на территории, которую не контролирует украинская власть», – подчеркнул депутат.

Соболев также отметил, что в тексте резолюции даются четкие определения в отношении российских агрессоров и нарушений прав крымскотатарского народа и украинских организаций на территории оккупированного Крыма.

«По моему мнению, эти обсуждения позволят ПАСЕ по-другому увидеть украинскую ситуацию и согласиться на применение более жестких санкций против РФ и против парламентариев российской делегации», – сказал Соболев.